Sürücülere gece yarısı şoku! Benzine zam geldi: İşte 14 Mayıs güncel fiyatlar
Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor.
14 Mayıs 2026 Perşembe günü itibarıyla araç sahiplerini üzen haber gece yarısı geldi ve benzin fiyatlarında artış yaşandı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları:
BENZİNE GECE YARISI ZAMMI GELDİ
Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, 14 Mayıs Perşembe günü itibarıyla benzine 1,07 TL zam uygulandı. Motorin ve LPG (otogaz) grubunda ise bu gece için bir fiyat değişikliği bildirilmedi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 MAYIS 2026)
Zam sonrası üç büyük ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde oluştu:
İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası: Benzin: 64.95 TL | Motorin: 67.39 TL | LPG: 33.89 TL
Anadolu Yakası: Benzin: 64.80 TL | Motorin: 67.23 TL | LPG: 33.29 TL
Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 65.91 TL
Motorin: 68.49 TL
LPG: 33.87 TL
İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları
Benzin: 66.19 TL
Motorin: 68.77 TL
LPG: 33.69 TL