Sürücülere gece yarısı şoku! Motorine dev zam geldi
Akaryakıt piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Küresel enerji maliyetlerindeki dalgalanma ve döviz kurundaki yukarı yönlü ivme, pompa fiyatlarına bir kez daha yansıdı.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorin grubuna gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 10 kuruşluk yeni bir zam yapıldı.
MOTORİN FİYATLARINDA PSİKOLOJİK SINIR AŞILDI
Bu son zamla birlikte motorin fiyatları, Türkiye genelinde tarihi bir eşiği geride bıraktı. Özellikle nakliye ve lojistik maliyetlerinin yoğun olduğu Doğu illerinde motorinin litre fiyatı 70,22 TL’ye kadar yükselerek ilk kez 70 TL bandını aştı.
Sektör temsilcileri, bu seviyenin "psikolojik sınır" olduğunu ve başta gıda olmak üzere tüm nakliye kalemlerinde zincirleme fiyat artışlarını tetikleyebileceğini belirtiyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE TABELALAR YENİDEN DEĞİŞTİ
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde de rakamlar 68-69 TL bandına dayandı. Şehir içi ve şehirler arası taşımacılığın merkezi konumundaki bu illerde, yeni fiyatlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pompalara yansıdı.
12 MAYIS SALI GÜNCEL AKARYAKIT SATIŞ RAKAMLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin 63.88 TL
Motorin 67.39 TL
LPG 33.89 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin 63.72 TL
Motorin 67.23 TL
LPG 33.29 TL
ANKARA
Benzin 64.83 TL
Motorin 68.49 TL
LPG 33.87 TL
İZMİR
Benzin 65.11 TL
Motorin 68.77 TL
LPG 33.69 TL