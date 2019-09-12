Süt ürünleri, şeker, sakız, bisküvi zamlandı

Ekonomik kriz sürerken zamlar da durmuyor.

Özellikle gıda ürünlerine peş peşe zam yapıldı. Son bir hafta içinde süt ve süt ürünleri üreten firmalar ürünlerinin fiyatlarını arttırdılar. Firmalar kısa aralıklarla zamları yürürlüğe koyarken, zam oranı ortalama yüzde 20 civarında gerçekleşti.

ORAN YÜZDE 30

Özel şekerleme ürünleri ve sakız çeşitleri de zamlandı. Daha önce 1.5 liradan satılan özel şekerlerin fiyatı iki liraya yükselirken şeker ve sakız çeşitlerine yüzde 30’a varan zamlar devreye sokuldu. Bisküvi fiyatları da yüzde beş ile yüzde 20 arasında zamlandı.

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

Aydınlık gazetesinin haberine göre, Ankaralı market sahibi Ruşen Çakmakçı, sık sık yapılan zamlar nedeniyle müşterileriyle sorun yaşadıklarını belirterek, "Müşteriye neredeyse her hafta farklı fiyatlardan mal satmaya başladık. Ben mahalle marketiyim. Müşterilerle akraba gibiyiz. Ama yine de yanlış anlıyorlar. Fiyatların bu kadar sık değişmesini anlamıyorlar. Son bir hafta içinde sattığımız ürünlerin yarısından fazlasına zam yapıldı. Müşteriye yine zam geldi demekten utanır hale geldik" dedi.

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