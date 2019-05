Süt ve süt ürünleri ile kıyma, sucuk, salam gibi ürünlere yalnızca mayıs itibarıyla yüzde 20'yi aşan zam yapıldı. Et ve Süt Kurumu’na (ESK) göre ise perakende kıyma fiyatları son bir hafta içinde yüzde 2.7 artarak 41.1 TL’den 42.2 TL’ye çıktı. 13-17 Mayıs haftasında 39.3 TL olan Ankara’daki perakende kıyma fiyatları da 20-24 Mayıs aralığında 39.7 TL’ye yükseldi. Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda kıyma İstanbul’da yüzde 32.4, Ankara’da 17.8 zamlanmış oldu

Süt ve süt ürünleri ile bazı kırmızı et ürünlerine yüzde 10 ila yüzde 25 arasında zam geldi.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, bir ay boyunca çeşitli marketleri gezerek önceki etiketleriyle karşılaştırma yapılan fiyatlara göre, 1 Mayıs'tan itibaren çeşitli kutu sütlere gelen zammı, 14-16 Mayıs tarihlerinde devam eden zamlar izledi. Son olarak zamlanmayan bazı süt, peynir ve yoğurt markaları da 23 Mayıs’ta zamlandı. Süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarını da sucuk, sosis ve salam gibi kırmızı et ürünleri takip etti.



KIYMA DA ARTTI



Et ve Süt Kurumu’na (ESK) göre ise perakende kıyma fiyatları son bir hafta içinde yüzde 2.7 artarak 41.1 TL’den 42.2 TL’ye çıktı. 13-17 Mayıs haftasında 39.3 TL olan Ankara’daki perakende kıyma fiyatları da 20-24 Mayıs aralığında 39.7 TL’ye yükseldi. Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda kıyma İstanbul’da yüzde 32.4, Ankara’da 17.8 zamlanmış oldu.



İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı, "Bu ay süt ve süt ürünlerine yüzde 20’yi aşan zam geldi. 24 TL’ye satılan toptan kaşar peynirin fiyatı 28.3 TL’ye çıktı. Bir teneke beyaz peynir ise 350-400 liradan 450-500 liraya yükseldi. Piyasa çok durgun" dedi.



ulusal.com.tr