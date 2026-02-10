Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Savunma Gösterimi 2026 Fuarı'nda (World Defense Show) uluslararası bir iş birliğine imza attı. Türkiye'nin genel maksat helikopteri GÖKBEY için TUSAŞ ve Suudi makamları arasında, ortak üretime dayalı ve uzun vadeli yüksek teknoloji kazanımını kapsayan stratejik bir mutabakat zaptı düzenlendi.

CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt, fuar alanından yaptığı yayında anlaşmanın kapsamını ve önemini aktardı. Riyad'daki fuarın savunma sanayii açısından kritik bir buluşma noktası olduğunu belirten Alyurt, "Bu çok önemli bir anlaşma. Zira Dünya Savunma Gösterimi 2026 Fuarı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştiriliyor. Buradaki fuarda birçok savunma sanayii şirketi yer alıyor. Türk savunma sanayi şirketlerinden biri de TUSAŞ ve bu kapsamda da bugün önemli bir anlaşma imzalandı." dedi.

İmzaların TUSAŞ, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu (GAMI) arasında atıldığını bildiren Alyurt, projenin teknik hedeflerine ilişkin şunları söyledi: "Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri GÖKBEY Genel Maksat helikopterinin ortak üretimi konusunda uzun dönem yüksek teknoloji kazanımı ortak mutabakat anlaşması imzalandı ve bu mutabakat anlaşmasıyla birlikte Suudi Arabistan'ın son kullanıcıları için GÖKBEY'in farklı görev konfigürasyonları üretilmesi hedefleniyor. İmza TUSAŞ ile Suudi Arabistan'ın Yatırım Bakanlığı ve GAMI arasında... Bunu biraz daha açacak olursak da Askeri Sanayiler Otorite Kurumu arasında gerçekleştirildi. Bu anlamda da GÖKBEY'in satışına giden yolda önemli bir adım atıldı."

'GÜZEL BİR HABER GELEBİLİR'

Haberler.com'a göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show'a katılan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemin ana maddesini Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'a yönelik ilgisi ve olası iş birliği fırsatları oluşturdu. Demiroğlu, KAAN'ın sadece bir uçak değil, Türkiye ve TUSAŞ için çok katmanlı ve kapsamlı bir ekosistem projesi olduğunu vurguladı. Projeye uluslararası katılım taleplerine değinen Demiroğlu, Suudi Arabistan ile yürütülen temasların seyrine ilişkin şunları söyledi: "Bunlardan bir tanesi de Suudi Arabistan'dı. Epeydir çalışmalarımız devam ediyor, artık en son, en üst seviyeye taşındı görüşmeler. Bundan sonraki süreçte, belki bu sene içerisinde, belki daha da yakın, güzel bir haberi sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda devam ediyor süreç, çünkü hükümetler arası bir mutabakatla ve plan, proje, programla yapılması lazım. Her seviyede, Cumhurbaşkanımız seviyesinde bu projeye destek en üst düzeyde, en güçlü olduğu şekliyle devam ediyor. İnşallah devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyeyim."

Demiroğlu, Suudi Arabistan ile kurulacak ortaklığın Endonezya modeliyle benzerlik taşıyıp taşımayacağı sorusuna da açıklık getirdi. İş birliği modelinin ülkenin isteğine, altyapısına ve talep edilen uçak adedine göre şekilleneceğini belirten Demiroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Bunların hepsi tartışılan, konuşulan konular. Ülkelerin isteklerine, altyapılarına bağlı, kaç tane almak istediklerine bağlı olarak değişebilecek bir model ama hepsi masada. Yani direkt satın alım da olabilir, projeye en üst seviyede dahil olmak da olabilir ama bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz hangisini seçecekler, biz hepsine açığız. Adetler de konuşuluyor 20 var, 50 var. Bunlar konuşulan, dediğim gibi modele göre değişiklik arz eden sayılar. Mesela burada nihai montaj hattı veya daha ilerisini kurmak isterseniz 20 taneyle fizibilitesi doğru çıkmaz. Daha yüksek bir rakam olması, 50, 100 olması lazım. Hangi modelin seçileceğine, hangi seviyede katılınacağına bağlı olarak bu rakamlar değişir ama 3-5 olmayacağı kesin."

KAAN VE GÖKBEY İÇİN ORTAK ÜRETİM PLANI

Projenin ilerleyişi ve kullanım alanları hakkında bilgi veren Demiroğlu, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu sene yine devam edecek, hatta bu fuar esnasında yine görüşmelerimiz olacak bu konuda. Yavaş da olsa ilerleyen bir proje. İlgileri var, hem askeri kullanımlarında hem de sivil alanlarda, 'offshore'da kullanım alanlarında düşünceleri var. Ben inanıyorum ki KAAN'ın da konseptiyle beraber el ele yürüyecek, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuna da uygun bir modelle hem KAAN'ı hem GÖKBEY'i Suudi Arabistan'da üretme ihtimalimiz de başta olmak üzere görüşmeler var."

BİRKAÇ AY İÇİNDE OFİS AÇILACAK

Suudi Arabistan'ın savunma sanayii için sunduğu potansiyelin altını çizen Demiroğlu, TUSAŞ'ın bölgedeki varlığını fiziksel bir merkezle güçlendireceğini açıkladı. Demiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim Suudi Arabistan'da olmamamız düşünülemez zaten. Buraya bir ofisimizi açacağız, onu da büyüterek devam edeceğiz. Bu sene içerisinde onu yaparız hatta birkaç ay içerisinde diyeyim. Aynı zamanda bölge ülkelerini de etkileyebilecek bir merkez olacak burası. Biz Suudi Arabistan'dan çok ümitvarız. İlişkilerimiz de çok güzel, en üst seviyede. İnşallah bunların meyvesini hep beraber hem Suud tarafı hem de biz toplarız."