Suwen Tekstil'den (SUWEN) rekor bedelsiz sermaye artırımı

SUWEN ŞİRKETİ FAALİYETİ NEDİR?

Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:

- 2005 yılında İstanbul’da kurulan Suwen, Türkiye’de kendi markası ve tasarımı ile üretim yapan, yüksek kalite, ulaşılabilir fiyatlar, fonksiyonel ve zarif ürünlerle müşterilerine hizmet veren bir perakende firmasıdır.Zarif tasarımlarla farklı yaşam tarzına sahip olan Suwen, kadınlara önemli anlarında konfor ve fayda odaklı bir yaklaşımla eşlik eder.





