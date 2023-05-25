Suwen Tekstil'den (SUWEN) rekor bedelsiz sermaye artırımı
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) ) bedelsiz sermaye artırımı haberini duyurdu. SUWEN mevcut ödenmiş sermayesinin 56 milyon TL'den tamamını iç kaynaklardan ödeyerek yüzde 300 artışla toplam 168 milyon TL'den 224 milyon TL'ye çıkartacağını açıkladı.
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.’ NİN KAP AÇIKLAMASI
Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi
- Şirketimizin, 300.000.000-TL (üçyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000 TL'lik kısmının emisyon priminden, 108.000.000 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 168.000.000 TL artırılarak 56.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.05.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SUWEN ŞİRKETİ FAALİYETİ NEDİR?
Şirket faaliyetlerine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:
- 2005 yılında İstanbul’da kurulan Suwen, Türkiye’de kendi markası ve tasarımı ile üretim yapan, yüksek kalite, ulaşılabilir fiyatlar, fonksiyonel ve zarif ürünlerle müşterilerine hizmet veren bir perakende firmasıdır.Zarif tasarımlarla farklı yaşam tarzına sahip olan Suwen, kadınlara önemli anlarında konfor ve fayda odaklı bir yaklaşımla eşlik eder.
- Logomuz, kadınları mükemmel bir şekilde sembolize eden iki ikonla şekillenir "Kalp" ve "W" "My body is so special” sloganı kadının kendine güvenini, asil şıklığını, romantizmi ve tutkuyu; kurumsal renklerimiz olan pembe, yavru ağzı, ekru ve pudranın eşsiz büyüsüyle vurgular.
Kaynak:
https://www.halkaarz.net/yuzde-300-bedelsiz-sermaye-artirimi-icin-basvurdu
https://www.suwen.com.tr/hakkimizda