Suwen Tekstil'den (SUWEN) rekor bedelsiz sermaye artırımı

- Logomuz, kadınları mükemmel bir şekilde sembolize eden iki ikonla şekillenir "Kalp" ve "W" "My body is so special” sloganı kadının kendine güvenini, asil şıklığını, romantizmi ve tutkuyu; kurumsal renklerimiz olan pembe, yavru ağzı, ekru ve pudranın eşsiz büyüsüyle vurgular.

Kaynak:

https://www.halkaarz.net/yuzde-300-bedelsiz-sermaye-artirimi-icin-basvurdu

https://www.suwen.com.tr/hakkimizda