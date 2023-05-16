Suwen Tekstil'den (SUWEN) dev sermaye artırımı

Artış oranı %300 olmak üzere, 60 milyon TL’sini emisyon priminden, 108 milyon TL’sini ise geçmiş yıllar karından karşılayacak.

Bedelsiz sermaye artırımında, A grubu hisseler için iç kaynaklardan pay alma tutarı 15 milyon TL, ve B grubu hisseler için ise 153 milyon TL olacak.