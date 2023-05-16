Suwen Tekstil'den (SUWEN) dev sermaye artırımı
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) firması Bedelsiz Sermaye Artırım Kararı Aldığını Bugün (16.05.2023) KAP’ta Duyurdu. Firma, bugün açıkladığı kararı ile, sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 56 milyon TL’den 224 milyon TL’ye artırıyor.
Artış oranı %300 olmak üzere, 60 milyon TL’sini emisyon priminden, 108 milyon TL’sini ise geçmiş yıllar karından karşılayacak.
Bedelsiz sermaye artırımında, A grubu hisseler için iç kaynaklardan pay alma tutarı 15 milyon TL, ve B grubu hisseler için ise 153 milyon TL olacak.
Firmanın sermayesi %300 lük bedelsiz sermaye artış oranı sonrasında 56 milyon TL’den 224 milyon TL’ye yükselmiş olacak.
Sermaye artırımı ile birlikte hissedarlara hisseleri oranında pay olarak ödeyecek.
(Sermaye artırımı esnasında, pay senedinin üzerinde yazılı değerden yani itibari değerden daha yüksek değerle çıkarılması halinde, bu itibari değer ile satış bedeli arasındaki farka EMİSYON PRİMİ denir.)
Yönetim kurulunun 16.05.2023 tarihli toplantısında şu bilgilere yer verildi:
1) 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimiz sermayesinin 168.000.000 TL artırılarak 56.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2) Artırılan tutarın 60.000.000 TL'lik kısmının emisyon priminden, 108.000.000 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,
3) Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,
4) Artırılan 168.000.000 TL tutarındaki sermayenin 15.000.0000 TL tutarındaki (15.000.000 adet) kısmının nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan, 153.000.000 TL tutarındaki (153.000.000 adet) kısmının ise nama yazılı B grubu paylardan oluşmasına,
karar verilmiştir.
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN) FİRMASININ FAALİYETİ - ORTAKLIK YAPISI VE BORSA BİLGİLERİ
Firmanın Tescil Yeri ve Tarihi : İstanbul - 2003
Faaliyet Konusu : İç Giyim, Ev Giyim, Plaj Giyim ve Çorap Sektöründe Perakende Mağazacılık ve Satış
Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih : Nisan 2022
Borsada İşlem Gördüğü Pazar :Yıldız Pazar
Halka Açıklık Oranı : %41,07