Suya indirim geliyor: Faturalar yüzde 25 düşecek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı üzerine, MUSKİ Genel Müdürlüğü su tarifelerinde düzenlemeye giderek su ücretlerinde indirime gitme kararı aldı.

YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenleme çerçevesinde:

- 1-10 metreküp olan 1. kademe 0-15 metreküpe,

- 11-20 metreküp olan 2. kademe 15-30 metreküpe,

- 21 üstü olan 3. kademe ise 30 üstü olarak belirlendi.

Tarifelerdeki bu değişiklik ile birlikte, su faturasının %50'sini oluşturan atık su ücretlerinde de düşüş yaşanacak.

'MUĞLA NEREDEYSE TÜRKİYE'NİN EN KURAK İLİ'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, meclis toplantısında yaptığı açıklamada yaşanan kuraklığa rağmen bu kararı aldıklarını belirtti. Aras, "Barajlarımız son zamanlardaki yağmurlara rağmen çok düşük seviyede. Muğla, neredeyse Türkiye'deki en kurak il haline geldi.

MUSKİ'nin bütçesini bu konuda artırmak durumundayız. Bizim bütçemiz, Muğla'nın hakkettiği bir bütçe değil. Yazın 7 milyon insana hizmet veriyoruz. Bu durumda belediyelerimizin yükü çok artıyor. Biz suya bir zam yapmadık. Su fiyatı TEFE-TÜFE üzerinden artıyor. Bunu da biz belirlemiyoruz, piyasa şartları belirliyor," ifadelerini kullandı.