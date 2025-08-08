TAB balın maliyetini açıkladı: Üretici her kilo balda 125 lira zarar ediyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, bu yıl kurulan 8 bilimsel komisyonun bal maliyetini analiz ettiğini, 1 kilogram balın üreticiye maliyetinin ortalama 325 lira olarak hesaplandığını bildirdi.

Birliğin merkez binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, Türkiye’nin floral yapısı, arı ırkları, ekotipleri ve gen merkezli konumunda olması nedeniyle 9 milyon arı kovanı ve son yıllarda düşüşe rağmen 95 bin tonluk bal üretimiyle dünyada ikinci sırada bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin çam balında da “dünya lideri” olduğuna işaret etti.

BİLİMSEL KOMİSYONLAR MALİYETİ ANALİZ ETTİ

Ziya Şahin, birlik olarak bu yıl arıcılığı bilimle buluşturmak adına 8 komisyon oluşturduklarını ve bu komisyonların 2025 yılına ilişkin süzme bal üretim maliyetlerini detaylı şekilde analiz ettiğini söyledi. “Maliyetler hazırlanırken nakliye, besleme, işçilik, verim gibi birçok parametreyi de bizlerle buluşturdular. 2025 yılında 1 kilogram kır çiçeği balının ortalama üretim maliyeti 325 lira olarak hesaplanmıştır.” diye konuştu.

Kovan sayısı azaldıkça maliyetlerin arttığına dikkat çeken Şahin, 100 kovanın altındaki arı kolonisine sahip işletmelerde bu maliyetin 355 liraya çıktığını belirtti.

“ARICI HER KİLOGRAMDA 125 LİRA ZARAR EDİYOR”

Piyasada bu yıl öngörülen ortalama bal satış fiyatının 230 lira olduğunu aktaran Şahin, “Arıcı sattığı her kilogram bal için 125 lira zarar ediyor anlamındadır. Bilimsel rakamlarla konuşmak gerekirse, 100 koloni ve daha düşük koloniye sahip arıcılarımız, koloni başına 1700 lira zarar ediyorlar.” dedi.

Ziya Şahin, 2022’den bu yana üretim maliyetlerinin satış fiyatını aştığını vurgulayarak, “Arıcının emeğini koruyacak adil fiyat politikalarını zaman geçirmeden almak durumundayız.” ifadelerini kullandı.

Şahin, “Küçük ve orta ölçekli işletmelere özel destek modelleri geliştirilmeli. Arıcılık sektörüne uygun sözleşmeli üretim modellerini de geliştirmemiz lazım.” dedi.

Arıcı ve bu alanda faaliyet gösteren işletme sayısında 2023’ten bu yana yüzde 20-25’lik bir düşüş yaşandığını aktaran Şahin, arı sayısındaki gerilemeye dikkat çekti.

“YANGINLARDA ESAS KAYIPLARIMIZ BAL ÜRETİM ALANLARINDA”

Şahin, son dönemdeki orman yangınlarının arıcılığa etkisine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Geçmiş yıllarda Ege ve Akdeniz civarında 100 bin hektarlık çam balı ormanlarımızdan yüzde 10’u kaybedilmiştir. Kaybedilenlerin yerine yenisinin transplantasyonlarla yapılmasını talep ediyoruz. Bu sene Karadeniz’e, Marmara’ya doğru yangınlar arttı. Orada artan yangınlarla illerimizden aldığımız veri, 2 bin civarında arı kovanının yandığı. Ama bizim esas kayıplarımız bal üretim alanlarıdır. Dolayısıyla burada yangınların Türkiye arıcılığına çok ciddi zararı var. Bu yangınlar ve küresel iklim değişikliğiyle ilgili Bakanlığımızdan ve ilgili kurumlardan ciddi destek bekliyoruz.”