Tab Gıda halka arz olacak
Mayıs ayında halka arz haberleri hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. 46,483,400 lot dağıtıacak.
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzında toplamda 46,483,400 lot dağıtılacağı açıklandı. Dağıtılacak payların yüzde ''18,5'' u halka açık olacaktır. Tab Gıda halka arzı ''İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş'' ortaklığında gerçekleşecek.
TAB GIDA HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 18.593.360 Lot
• Ortak Satışı : 27.890.040 Lot (Tfi Tab Gıda Yatırımları A.Ş.)
Fonun Kullanım Yeri
• %42 Yatırım finansmanı.
• %23 Yenilenebilir enerji yatırımları.
• %20 Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması.
• %15 Dijitalleşme ve teknoloji yatırımları.
• Tab Gıda halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Tab Gıda halka arzında payların yüzde 18,5'u halka açık olacaktır.
• Tab Gıda halka arzında toplamda 46,483,400 lot dağıtılacak.
• Tab Gıda halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
Fiyat İstikrarı
• 30 gün.
Satmama Taahhüdü
• 180 Gün, İhraççı.
• 1 Yıl, Ortaklar.