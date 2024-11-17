Tabelalar değişecek: Benzine indirim geliyor

Petrol fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak sert düşüşler yaşadı. Petrolün varil fiyatı 71 dolara kadar gerilerken, bu düşüş yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Pazartesi gününden itibaren benzine indirim bekleniyor.

Tabelalar değişecek: Benzine indirim geliyor
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Petrol fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak sert düşüşler yaşadı. Petrolün varil fiyatı 71 dolara kadar gerilerken, bu düşüş yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Pazartesi gününden itibaren benzine indirim bekleniyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına sık sık zam veya indirim olarak yansıyor. Sektör kaynakları, pazartesi gece yarısından itibaren benzine 62 kuruşluk bir indirim yapılacağını öngörüyor.

Petrol piyasalarında arz ve talep endişeleri fiyatları baskı altında tutarken, jeopolitik riskler ve OPEC kararları yakından izleniyor. Hafta sonunda petrolün 71 dolardan kapanmasının ardından, akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşanacağı öğrenildi. Benzine yapılacak indirimle ilgili detaylar ise şöyle:

Benzine Kaç Lira İndirim Bekleniyor?

Akaryakıt fiyatları, petrol piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, pazartesi gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim yapılacak. İndirimin pompaya yansıması halinde, İstanbul'da benzin litre fiyatı 42.28 TL olacak.

16 Kasım Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin litre fiyatı: 42.90 TL
Motorin litre fiyatı: 42.88 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin litre fiyatı: 42.79 TL
Motorin litre fiyatı: 42.82 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Ankara:

Benzin litre fiyatı: 43.33 TL
Motorin litre fiyatı: 43.44 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir:

Benzin litre fiyatı: 43.80 TL
Motorin litre fiyatı: 43.92 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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Tabelalar değişecek: Benzine indirim geliyor Tabelalar değişecek: Benzine indirim geliyor