Tabelalar değişti mi? 29 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Vergi düzenlemeleri ve piyasa koşullarıyla şekillenen pompa fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.