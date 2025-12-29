Tabelalar değişti mi? 29 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, gözler bir kez daha akaryakıt istasyonlarına çevrildi. 29 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda brent petrol varil fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Vergi düzenlemeleri ve piyasa koşullarıyla şekillenen pompa fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatlarında beklenen haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugün benzin, motorin ve LPG gruplarında herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

İşte 29 Aralık güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51.87 TL
Motorin: 53.27 TL
LPG: 28.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 51.70 TL
Motorin: 53.10 TL
LPG: 27.88 TL

Ankara:

Benzin: 52.73 TL
Motorin: 54.28 TL
LPG: 28.40 TL

İzmir:

Benzin: 53.06 TL
Motorin: 54.62 TL
LPG: 28.33 TL

