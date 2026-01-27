Tabelalar değişti! Zam sonrası akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik pompaya yansıdı. Gece yarısı itibarıyla benzine yapılan zammın ardından araç sahipleri güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Global piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler, akaryakıt sektörünü doğrudan etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki anlık değişimler ve peş peşe gelen ÖTV artışları, istasyonlardaki tabelaların sık sık değişmesine neden oluyor. Bu dalgalanmaların son sonucu olarak benzin grubunda fiyat artışına gidildi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye ve yapılan duyurulara göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 11 kuruş zam yansıtıldı.
Fiyat değişimleri, araç sahiplerinin günlük yakıt maliyetlerini yeniden hesaplamasına neden oldu. Vatandaşlar, zam haberinin ardından “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” ve “Bugün benzin ne kadar?” gibi sorulara yanıt arıyor.
İşte 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 55.21 TL
Motorin litre fiyatı: 57.36 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 55.03 TL
Motorin litre fiyatı: 57.18 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 56.11 TL
Motorin litre fiyatı: 58.44 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 56.39 TL
Motorin litre fiyatı: 58.71 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL