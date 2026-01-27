Tabelalar değişti! Zam sonrası akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...

Fiyat değişimleri, araç sahiplerinin günlük yakıt maliyetlerini yeniden hesaplamasına neden oldu. Vatandaşlar, zam haberinin ardından “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?” ve “Bugün benzin ne kadar?” gibi sorulara yanıt arıyor.

İşte 27 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları: