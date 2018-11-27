Cep telefonu alımında taksit sayısına yeni düzenleme geldi. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemeye göre, halen 6 ay olan cep telefonunda tüketici kredisi taksit sınırı 12 aya çıkartıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkarttı.



Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, kullandırılan kredilerin vadesi, fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan cep telefonlarında 12 aya yükseltildi.



Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonlarında ise vade 6 ayla sınırlı tutuldu. Ancak, yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre cep telefonunun bedeli ne olursa olsun tüketiciler 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay vadeden yararlanabilecek. Yani 31 Ocak 2019'a kadar tüm cep telefonlarını 12 ay taksitle almak mümkün olacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka düzenlemeye göre ise kredi kartları ile yapılan yurt içi hava yolu ve konaklama harcamalarında taksit sayısı üst sınırı 6'dan 9'a çıkarıldı.



ulusal.com.tr