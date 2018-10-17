Yüzde 7,5 faizle 2 milyar dolarlık tahvil satış yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Tahvil ihracının 5 yıl vadeli gerçekleştirildiğini" belirtti. Albayrak bu durumu "ülkenin ekonomik göstergelerine duyulan güven" olarak tanımladı. Ekonomistler ise "Faiz yüksek demek ki kimse sana güvenmiyor" diyor.

Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde hükümet tahvil ihracına başladı. YEP ile borçlanma ekonomisine bir yenisi daha eklendi.



Tahvil ihracı açıklaması



"Tahvilin getiri oranı yüzde 7,5, kupon oranı yüzde 7,25 olarak gerçekleşmiştir. İhraca yatırımcılardan 6 milyar doların üzerinde talep gelmiştir."



Dış borçlanma programı kapsamında tahvil ihracı yapıldı. Uluslararası sermaye piyasalarında 2 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Yani tahvil bir diğer değişle kağıt karşılığı para alındı. Tahvilin faizi ise oldukça yüksek. Faiz yüzde 7,5 seviyesinde...



Açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptı. "2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirildiğini, talebin, ülkenin ekonomik göstergelerine duyulan güvenin kanıtı olduğunu" bildirdi.



Bakan Albayrak tahvil karşılığı alınan parayı, "duyulan güvenin kanıtı" olarak nitelendirse de uzmanlar faiz oranına dikkat çekiyor. Ekonomistler, "Borç para bulunmuş ama faizi çok yüksek" yorumunda bulunuyor.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Amerika kaynaklı şirketlerin tahvile büyük ilgi gösterdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Tahvil ihracına en fazla ilginin ABD'li yatırımcılardan olduğu" ifade edildi. Ekonomist Prof. Dr. Esfender Korkmaz, "fonun sahibi kim o önemli" dedi.



ulusal.com.tr