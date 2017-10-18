Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulunca, TANAP için Azeri şirket SGC'ye 500 milyon dolarlık kredi verilmesi onaylandı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulunca, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için Azerbaycan şirketi Güney Gaz Koridoru AŞ'ye (SGC) 500 milyon dolarlık finansman sağlanması onaylandı.



Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Hazar Denizi'nden doğalgaz taşıyacak ve Güney Gaz Koridoru'nun en önemli kısmını oluşturan TANAP'ın Avrupa'nın enerji güvenliğini ve kaynak çeşitliliğini sağlayacağı belirtilerek, projenin karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini de destekleyeceği vurgulandı.



TANAP'ın Azeri gazını Türkiye üzerinden taşıyacağı aktarılan açıklamada, söz konusu önemli projenin tamamlanması için bankanın yönetim kurulunca SGC'ye 500 milyon dolarlık kredi verilmesinin onaylandığı bildirildi.



40 milyar dolarlık projenin parçası



TANAP'ın önemli bir parçasını oluşturduğu Güney Gaz Koridoru, toplamda 3 bin 500 kilometre uzunluğunda ve 6 ülkeden geçiyor. Toplam maliyeti 40 milyar doları bulacak projenin yaklaşık bin 850 kilometresini TANAP oluşturuyor.



İlk kapasitesi 16 milyar metreküp olarak planlanan TANAP ile 10 milyar metreküp doğalgaz Avrupa'ya, 6 milyar metreküp ise Türkiye'ye taşınacak. TANAP, Yunanistan sınırında Avrupa ayağı olan Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesine bağlanacak.



Gelecek yıl ortasında tamamlanması planlanan TANAP'ın ardından, TAP'ın da 2020'nin ilk çeyreğinde hazır hale getirilmesi bekleniyor.



TANAP için daha önce Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası olmak üzere uluslararası kuruluşlardan yaklaşık 2 milyar dolar finansman onaylanmıştı. Projeye finansman sağlamak için Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ile görüşmeler de sürüyor.