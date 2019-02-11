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Tanzim satış nedir nasıl olacak? İşte tanzim satış noktalarından ilk görüntüler (Halk sebze)

Gıda fiyatlarındaki artışa tanzim satış yöntemiyle engel olunmaya çalışılacak. Bu kapsamda belediyeler satışlara haftaya başlayacak. Yeni hafta öncesi ilk tanzim satış yerlerinden görüntüler de gelmeye başladı. Bu kapsamda, Ankara'da 15 noktada kurulum işlemleri yapıldı. 30 noktada kurulması hedeflenen satış noktalarında  domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, kabak ve patatesin yer alacağı bekleniyor

Tanzim satış nedir nasıl olacak? İşte tanzim satış noktalarından ilk görüntüler (Halk sebze)

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

Sebze meyve fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla hayata geçirilecek tanzim satış için Ankara Büyükşehir Belediyesince, satış noktaları kurulmaya başlandı.

İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

"Halk sebze" 15 noktada daha kurulacak. 

Belirtilen bölgelerde bir mobil otobüs, 2 tır ve 32 metrekareden oluşan 12 adet çadırla hizmet verilecek. Başkentte 30 noktada, özellikle pahalı ürünler domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, kabak ve patatesin yer alması bekleniyor.

Ürünlerin Ankara'ya gelmeye başladığı, satışların pazartesiden itibaren başlayacağı öğrenildi.














Kaynak: AA
Etiketler; #halk sebze #patates #kabak #soğan #biber #patlıcan #salatalık #domates #tanzim satış #ankara
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