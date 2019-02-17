Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, geçen hafta İstanbul'daki çeşitli noktalarda başlayan ucuz sebze ve meyve satışlarını eleştirdi. Söylemez, yaşlı insanların soğuk havada saatlerce kuyrukta bekletilmesinden utanç duyduğunu kaydetti. Söylemez “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” dedi.

Eski Devlet Bakanı ve Ekonomist Ufuk Söylemez, Ulusal Kanal'da Sabahattin Önkibar'ın sunduğu Alternatif programına katıldı. Türkiye'nin ekonomik çalkantısının konuşulduğu programda tanzim satışlar eleştirildi. Önkibar bu satışlara “Yokluk kuyrukları” derken Ufuk Söylemez de sert eleştirilerde bulundu.



Söylemez şunları söyledi: “Hiçbir hükümet, bir lira ucuz soğan alacak diye 70 yaşına gelmiş Ayşe teyzemizi, Şubat soğuğunda saatlerce kuyrukta bekletmemiştir. Bu kuyruklar iktidarın utancıdır. Açılan yerlerde Türkiye'nin yüzde 95'i bundan faydalanamıyor. Ayrıca hal esnafını terörist gibi ilan ediyorlar. Utanç kuyruğunda yaşlı insanları görünce içim kanadı. Şov yaparak gerçekler örtbas edilemez.



BÜTÇE 30 MİLYAR AÇIK VERDİ



Merkez Bankası'nın nisanda ödenmesi gereken kârını strateji yaparak ocak ayına aldılar. Çünkü bütçe açık verdi. 'Bütçe 5 milyar fazla verdi' deniyor ama aslında bütçe 30 milyar açık verdi. Bunun anlamı hiper enflasyondur.



Gerçek gıda enflasyonu yüzde 30'lardadır. Biz gerçekçiyiz. Türkiye dibine kadar krizde hala her şey çok iyi diyorlar.



2019 toplam yıla baktığımızda Türkiye'nin büyümesi bir buçuğu geçmez.



Sen emekliyi kuru soğana muhtaç ettin. Türküdeki gibi yiğit muhtaç olmuş kuru soğana...



Nisandan sonra gerçekler ortaya çıkacak. Gizlenen paralar da ortaya çıkacak. Türkiye'de açıklanan rakamlara ben inanmıyorum. Halk gerçekleri bilmek ve Türkiye'nin nereye gittiğini görmek istiyor.



ulusal.com.tr



