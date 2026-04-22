Tapuda çanta dolusu para devri bitiyor! Gayrimenkul alım satımında yeni dönem
Ticaret Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa hayata geçirdiği yeni düzenleme ile gayrimenkul satışlarında nakit ödeme dönemi 1 Temmuz 2026'da tamamen bitiyor.
Türkiye genelinde gayrimenkul alım satım işlemlerinde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan yeni düzenlemeye göre, tapu işlemlerinde elden nakit para alışverişi 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla zorunlu olarak sona erecek.
Yeni dönemde, halihazırda noterlerde araç alım satımlarında kullanılan güvenli ödeme sistemine geçiş yapılacak.
SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Yeni sistem, temel olarak bir tür bloke çek veya emanet hesabı mantığıyla çalışacak. Alıcı ve satıcı, işlem için öncelikle anlaşmalı bankalar veya yetkili ödeme kuruluşları üzerinden sisteme başvuruda bulunacak.
Alıcı, üzerinde anlaşılan satış bedelini doğrudan satıcının hesabına yatırmak yerine, bu kuruluşlar nezdindeki güvenli bir hesaba aktararak bloke ettirecek.
Tapu müdürlüğünde tarafların imzaları atıp mülkiyetin resmen el değiştirdiği saniyede sistem otomatik olarak devreye girecek ve para satıcının hesabına geçecek.
Herhangi bir sebeple devir işleminin iptal edilmesi durumunda ise bloke edilen tutar hiçbir kesinti yapılmadan anında alıcının hesabına iade edilecek. Bu sayede ne alıcı parasını kaybetme korkusu yaşayacak ne de satıcı "param yatmadı" endişesi taşıyacak.
SAHTE PARA VE KAPKAÇ VAKALARI TARİHE KARIŞIYOR
Devreye alınacak uygulama, özellikle büyük şehirlerdeki tapu daireleri çevresinde sıkça rastlanan kapkaç ve hırsızlık olaylarını engellemeyi hedefliyor. İnsanların yanlarında destelerce nakit para taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran sistem, fiziksel güvenliği artıracak.
Aynı zamanda elden ödemelerde karşılaşılan "sahte para" veya "eksik ödeme" gibi dolandırıcılık yöntemleri de sistemin altyapısı sayesinde imkansız hale gelecek.
HİZMET BEDELİ NE KADAR OLACAK?
Yeni sistemde işlemleri gerçekleştirmek için bir hizmet bedeli tahsil edilecek. Bu ücretin tam miktarı, uygulamanın herkes için zorunlu hale geleceği 1 Temmuz 2026 tarihinde netleşecek.
Sağladığı güvenlik düşünüldüğünde bu bedelin kullanıcılar tarafından makul karşılanacağı tahmin ediliyor. Türkiye'deki hareketli gayrimenkul sektörü ve konut satışlarındaki yoğunluk göz önüne alındığında, sistemin tüm işlemlerde zorunlu kılınması büyük bir kesimi doğrudan etkileyecek.
Tapu işlemlerinin dijitalleşen dünyaya uyum sağlaması için atılan bu adım, hem kayıt dışı ekonomiyi azaltacak hem de vatandaşın mal ve can güvenliğini koruyacak.