Hükümetin ‘İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan bu çalışmaya göre, yurt dışında yaşayan vatandaşların ve yabancı yatırımcıların Türkiye’deki taşınmaz yatırımlarına yönelik bulundukları ülkelerden işlem yapabilmelerinin sağlanması ve yabancı sermaye akışının hızlandırılması amacıyla Tapu ve Kadastro Yurtdışı Teşkilatı’nın açılması için çalışmalara başlandı. Tapu ve kadastro temsilciliklerinin Almanya, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya, Belçika, Katar ve Türki Cumhuriyetler’den 2 ülkede kurulması planlanıyor

Türkiye’de yabancıya konut satışı, 2018’de rekor kırarak 40 bin seviyesine dayandı. Bu artışta geçen yıl döviz kurlarında görülen artış, yabancıya KDV muafiyeti, yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmesi için ödemesi gereken bedelin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesi ile yurt dışı tanıtım ve fuar faaliyetleri etkili oldu.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şimdi hem yabancılara hem de gurbetçilere yönelik satışların hızlanması için yeni bir çalışma başlattı.



YURT DIŞINDA TAPU



Hükümetin ‘İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan bu çalışmaya göre, yurt dışında yaşayan vatandaşların ve yabancı yatırımcıların Türkiye’deki taşınmaz yatırımlarına yönelik bulundukları ülkelerden işlem yapabilmelerinin sağlanması ve yabancı sermaye akışının hızlandırılması amacıyla Tapu ve Kadastro Yurtdışı Teşkilatı’nın açılması için çalışmalara başlandı. Bu tapu temsilciliklerinin yanı sıra ‘Çevre ve Şehircilik Müşavirleri’ de gündemde.



GELMEYE GEREK YOK



Posta gazetesine konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 12 ülkede tapu ve kadastro temsilciliklerinin kurulacağını belirterek, bu temsilciliklerin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu kişilerin ülkemizdeki tapu ve kadastro işlemlerine ilişkin hizmetler vereceğini söyledi.



Bakan Kurum, bu uygulamanın gayrimenkul alımlarının artık Türkiye’ye gelmeden yapılması amacıyla başlayacağını söyledi.



İLK TEMSİLCİLİK BERLİN'DE



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Berlin Başkonsolosluğu’nda kurulan Berlin Tapu ve KadastroTemsilciliği ile Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları ve Türkiye’de taşınmaz edinmek isteyen yabancılar tapu işlemlerini yapabiliyor. Alım işlemlerinin yanı sıra intikal, ipotek, trampa, bağış işlemleri ile tapu kaydı, tapu kayıt örneği, kadastro verilerine ilişkin bilgi amaçlı aplikasyon ve harita örneği verilmesi işlemleri de bu temsilcilikte yapılabiliyor.



MÜŞAVİRLER DE GELİYOR



Türkiye’de yaklaşık 440 bin müteahhit olduğunu hatırlatan Bakan Murat Kurum, “Müteahhitlik sektörünü övünerek anlatıyoruz. Hem bu sektörümüzü hem de Türkiye’de çok gelişmiş olan inşaat malzemeleri sektörümüzü yurt dışına açmamız gerekiyor. Yurt dışına iş yaptığımız ülkelerde ihracat yapacağımız bir model geliştireceğiz” dedi.



Bakan Kurum, tapu ve kadastro temsilciliklerinin yanı sıra çevre ve şehircilik müşavirliğinin gündemlerinde olduğunu belirterek şöyle devam etti:



“Yurt dışındaki ticari ateşeler gibi bu vasıfta eleman görevlendireceğiz. Bu müşavirler, devletimiz adına ilgili süreçleri yönetecekler, araştırma-geliştirmefaaliyetlerinde bulunacaklar, iş birliği imkanlarını araştıracaklar. Aynı zamanda yurt dışında yaşayanvatandaşlarla da bu alandaki konularda bilgi alışverişinde bulunacaklar.”



İŞTE O ÜLKELER



Tapu ve kadastro temsilciliklerinin Almanya, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya, Belçika, Katar ve Türki Cumhuriyetler’den 2 ülkede kurulması planlanıyor. Bu ülkeler belirlenirken ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı, taşınmaz edinen yabancıların sayısı, potansiyeli yüksek ülkeler ile ekonomik ve tarihi ilişkiler dikkate alındı.



ulusal.com.tr