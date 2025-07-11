Tapuda yeni şok: 20 bin lira 200 bin oldu

Konut alım-satımında ödenen tapu harcı ve emlak vergileriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Emlak rayiç bedellerinin güncellenmesi, milyonlarca mülk sahibini ve yatırımcıyı doğrudan etkiledi.

Tapu harcı, Türkiye'de hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı %2 oranında alınıyor. Toplamda %4'lük bu yük, rayiç bedelin artmasıyla birlikte ciddi oranda yükselmiş durumda.

Önceden 500 bin TL üzerinden yapılan bir satışta yaklaşık 20 bin TL tapu harcı ödenirken, güncel rayiç bedellerle bu tutar 150 ila 200 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Artış, özellikle yatırım amaçlı konut alanlar için ek maliyet anlamına geliyor.

EMLAK VERGİSİ DE YÜKSELİYOR

Rayiç bedel artışı sadece tapu harcını değil, emlak vergilerini de etkiliyor. Belediyeler, her yıl bu güncellenen değerler üzerinden vergi tahsil ediyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle merkezi bölgelerdeki mülk sahipleri yıllık binlerce TL ek vergi yüküyle karşı karşıya kalabilir.

SATIŞLAR YAVAŞLAYABİLİR

Tapu harcı ve vergi yükünün yükselmesi, gayrimenkul piyasasında yavaşlamaya neden olabilir. Uzmanlara göre, alıcılar beklemeye geçerken, satıcılar da yüksek maliyetler nedeniyle satıştan vazgeçebilir. Bu durum, işlem hacminde önemli düşüşlere yol açabilir.

DÜŞÜK BEYAN CEZASI AĞIR

Bazı vatandaşların daha az tapu harcı ödemek için rayiç bedeli düşük göstermeye çalıştığı biliniyor. Ancak bu yöntem ciddi cezalarla sonuçlanabilir. Gerçek satış fiyatı ile beyan edilen rakam arasında fark olması durumunda, vergi cezası ve faizli tahsilat gündeme gelir.

Uzmanlar, bu nedenle işlemlerin mutlaka güncel ve doğru rayiç bedeller üzerinden yapılması gerektiğini vurguluyor.