Tarih belli oldu: En düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkıyor

Milyonlarca emeklinin beklediği düzenlemede takvim netleşti. En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifi için geri sayım başlarken, gözler Meclis'teki kritik toplantıya çevrildi.

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini içeren düzenleme için süreç hızlandı.

Söz konusu kanun teklifi, 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

2026 OCAK DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 9 Ocak'ta TBMM'de yaptığı basın açıklamasında zam oranlarına ve yürürlük tarihine ilişkin detayları paylaşmıştı.

Konuya ilişkin net bir tarih veren Güler, "Sosyal devlet ülkesinin bir gereği olarak 2026 yılı ocak döneminden itibaren en düşük emekli maaşı ödemesi 20 bin lira olarak uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

MECLİS BAŞKANLIĞI'NA İKİ TEKLİF SUNULDU

Güler, açıklamalarında TBMM Başkanlığı'na iki ayrı kanun teklifi sunduklarını belirtti. Meclis gündemine gelen paketlerden ilki, 31 maddeden oluşan "Tapu Kanunuyla Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni içeriyor.

Sunulan diğer düzenleme ise en düşük emekli aylıklarına ilişkin hükümlerin yer aldığı "Bazı Kanunlarda ve 375 Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" oldu. Komisyon görüşmelerinin ardından teklifin yasalaşma süreci takip edilecek.

