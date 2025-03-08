Tarım Kredi Marketlerinden dev kampanya, fiyatlar yüzde 50 düştü: Sadece 2 gün sürecek

Kampanya kapsamında belirli markalara ait ürünlerde cazip fırsatlar sunuluyor. 2 gün sürecek indirimlerde;

Torku, Ülker ve Eti marka kare çikolatalarda ikinci ürüne yüzde 50 indirim

Rexona ve Emotion deodorantlarda yüzde 30 indirim

Molped hijyenik ped ürünlerinde yüzde 45 indirim

Cire Aseptıne soft el kreminde yüzde 30 indirim uygulanıyor.

işte tarım kredi market yeni fiyat listesi

Limon: 29,75 TL

Armut: 47,90 TL

Havuç: 29,50 TL

Organik yumurta (10’lu): 79 TL

Anadolu ayçiçek yağı (2L): 134,90 TL

Çaykur Filiz Çay: 219,50 TL

İçim labne peynir (3’lü): 102,50 TL

Bambulu kağıt havlu (12’li): 108,90 TL

Bambulu tuvalet kağıdı (40’lı): 209,90 TL

Küp şeker: 42 TL

Tarım Kredi Marketleri, hafta sonu boyunca devam edecek kampanya ile vatandaşlara ekonomik alışveriş fırsatı sunuyor.