Tarım Kredi Marketlerinden dev kampanya, fiyatlar yüzde 50 düştü: Sadece 2 gün sürecek
Tarım Kredi Marketleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel büyük indirim kampanyasını duyurdu. Hafta sonuna özel olarak başlatılan kampanyada birçok üründe fiyatlar yüzde 50'ye varan oranlarda düşürüldü.
Kampanya kapsamında belirli markalara ait ürünlerde cazip fırsatlar sunuluyor. 2 gün sürecek indirimlerde;
Torku, Ülker ve Eti marka kare çikolatalarda ikinci ürüne yüzde 50 indirim
Rexona ve Emotion deodorantlarda yüzde 30 indirim
Molped hijyenik ped ürünlerinde yüzde 45 indirim
Cire Aseptıne soft el kreminde yüzde 30 indirim uygulanıyor.
işte tarım kredi market yeni fiyat listesi
Limon: 29,75 TL
Armut: 47,90 TL
Havuç: 29,50 TL
Organik yumurta (10’lu): 79 TL
Anadolu ayçiçek yağı (2L): 134,90 TL
Çaykur Filiz Çay: 219,50 TL
İçim labne peynir (3’lü): 102,50 TL
Bambulu kağıt havlu (12’li): 108,90 TL
Bambulu tuvalet kağıdı (40’lı): 209,90 TL
Küp şeker: 42 TL
Tarım Kredi Marketleri, hafta sonu boyunca devam edecek kampanya ile vatandaşlara ekonomik alışveriş fırsatı sunuyor.