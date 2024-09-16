Tarım ÜFE yıllık bazda yine arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda düştü, yıllık bazda arttı.

Endeks ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,56 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,10 yükseldi.

Verileri Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı. 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,84 artış kaydedildi.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,75 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,46 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 9,39 artış kaydedildi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 150,15 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,43 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.