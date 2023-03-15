Tarım ürünleri üretici enflasyonu yüzde 127 arttı

Tarımda üretici fiyatları yılda yüzde 127,56 arttı. Şubatta aylık artış ise yüzde 6,58 oldu.

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TÜİK verilerine göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları şubatta bir önceki aya göre yüzde 6,58 artış gösterdi. Yıllık artış ise yüzde 127,56 oldu.


Sektörlerdeki aylık artış tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 6,41, balık ve balıkçılık ürünlerinde yüzde 10,68 ve ormancılık ürünlerinde yüzde 10,91 artış görüldü.


Ana gruplarda canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,32 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,80 artış yaşandı.

Alt gruplarda en yüksek aylık artış yüzde 24,09 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 7,52 ile yağlı meyvelerde oldu. Yıllık en yüksek artış ise yüzde 213,84 ile turunçgiller ve yüzde 188,83 ile yağlı meyvelerde görüldü.

# Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

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