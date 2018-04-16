Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi açıklandı. TÜİK'in verilerine göre üretici fiyat endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.52 arttı. Peki rakamlar çarşı-pazara nasıl yansıdı? Ulusal Kanal ekibi pazara gitti fiyatları araştırdı. İzliyoruz.

TÜİK, Tarım Ürünleri Üretici fiyat endeksini açıkladı. Mart ayında bir önceki aya göre yğzde 0.52 artış oldu.



Yine rakamlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.70 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11.80 artış gösterdi.



Peki esnaf ve vatandaşın rakamlardan en çok etkilendiği pazarda fiyatlar nasıl?



Aylık en fazla artış canlı hayvan ve hayvansal ürün ana grubunda oldu. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,64 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde %0,73 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde ise %0,28 azalış olarak gerçekleşti.





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