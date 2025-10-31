Tarım ve Orman Bakanı duyurdu: 306 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 306 milyon 541 bin 763 liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Destek kalemleri arasında kırsal kalkınma, bireysel sulama ve tohum kullanımı öne çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Toprağı emekle buluşturan, bereketi çoğaltan üreticilere destek vermeyi sürdürdüklerini belirten Yumaklı, “306 milyon 541 bin 763 lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, destek ödemeleri şu kalemlerden oluşuyor:

Kırsal kalkınma yatırımlarına 175 milyon 791 bin 51 lira,
Bireysel sulama yatırımlarına 84 milyon 636 bin 903 lira,
Sertifikalı tohum kullanımına 38 milyon 952 bin 986 lira,
Sertifikalı ve standart fidan kullanımına 1 milyon 373 bin 639 lira,
Yağlı tohumlu bitkilere 1 milyon 71 bin 106 lira,
Hububat, baklagil ve dane mısır desteğine 4 milyon 716 bin 78 lira ödeme yapılacak.
Yumaklı, çiftçilere yönelik desteklerin üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını vurguladı.

