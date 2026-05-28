Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Elde kalan kurbanlıkları ESK alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı sonrası üreticilerin elinde kalan hayvanların mağduriyet yaşanmaması adına Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban pazarlarında satışı gerçekleşmeyen hayvanlar için önceki yıllarda uyguladığı prosedürü bu yıl da hayata geçiriyor. Yazılı bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak sürecin sağlıklı, huzurlu ve sorunsuz geçmesi temennisinde bulundu.

Bakanlık ekiplerinin ülke genelindeki kurban satış ve kesim noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirten Yumaklı, konuya ilişkin kararını “Her yıl olduğu gibi, üreticilerimizin elinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu olarak satın alacağız'' ifadeleriyle duyurdu.

ÜRETİCİLER HANGİ BELGELERLE, NE ZAMAN BAŞVURACAK?

Besicilerin mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla devreye alınan uygulamanın takvimi ve şartları da netleşti. Hayvan pazarlarına sevk edilen ancak elde kalan kurbanlıklar için alım işlemleri 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bakan Yumaklı, başvuru sürecine dair yaptığı bilgilendirmede “Üreticilerimiz; İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları ile kurban pazar yeri giriş, kira ve nakliye faturaları gibi belgelerle Kurumumuza başvurabilecek. TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, Kurumumuzun Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatı doğrultusunda hayvanlar satın alınacak” bilgisini paylaştı.

İŞTE KALEM KALEM ESK KURBANLIK ALIM FİYATLARI

Et ve Süt Kurumu'nun bu yıl için belirlediği kurbanlık alım tarifesi, hayvanın cinsine göre cari fiyat ve kurban primi eklenerek karkas kilogram üzerinden hesaplandı.

