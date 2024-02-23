Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1500 kamu personeli işçi alımı noter kurası için tarihi belirlendi. Ancak adayların nasıl seçileceği, hangi kadrolardan kontenjanın belirlendiği ve kuranın ne zaman ve nasıl çekileceği konuları hâlâ netlik kazanmamış durumda.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım kurası belli oldu. Kontenjanlar şu şekilde:
15 Boya Badanacı, 15 Kaynakçı, 152 Hayvan Bakıcısı, 16 Marangoz, 18 Garson, 184 Bahçe İşçisi, 19 İş Makinesi Operatörü, 198 Tarla İşçisi, 27 İnşaat Ustası, 28 Bekçi, 3 Kasap, 30 Bahçıvan, 308 Laboratuvar Hizmetleri İşçisi, 34 Kaloriferci, 34 Otobüs Şoförü, 36 Usta Öğretici, 37 Aşçı Yardımcısı, 39 Traktör Sürücüsü 42 bulaşıkçı, 49 Aşçı, 5 Kaptan, 60 Elektrikçi, 64 Sera İşçisi, 70 Tesisatçı, 8 Motor Ustası, 9 Ağır Vasıta Şoförü alımı için kura çekimi yapılacak.
NOTER KURASI İLE BELİRLENECEK
İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl olarak da ilan edilen sayının 4 katı kadar yedek aday olmak üzere toplam 12.000 aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek.
KURA TARİHİ NE ZAMAN?
İşe alınacak sürekli işçiler açık iş sayısı olan 1500 kadro için asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.