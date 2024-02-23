Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alacak

NOTER KURASI İLE BELİRLENECEK

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl olarak da ilan edilen sayının 4 katı kadar yedek aday olmak üzere toplam 12.000 aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurası ile belirlenecek.