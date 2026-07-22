Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1874 sözleşmeli personel istihdam edeceğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurduğu yeni istihdam hamlesinin detaylarını paylaştı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - Resim: 2

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi hükümleri doğrultusunda göreve başlayacağını belirten Yumaklı, açıklamasına 'Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizi büyütmeye devam ediyoruz' notunu düştü.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - Resim: 3

Bakan Yumaklı, alım sürecine ilişkin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1.874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - Resim: 4

Sürecin en çok araştırılan konularından biri olan kontenjan dağılımı da kurum tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - Resim: 5

Alımı yapılacak 1.874 sözleşmeli personelin branşlara göre dağılımı şu şekilde:

Veteriner Hekim: 645

Ziraat Mühendisi: 515

Destek Personeli: 239

Gıda Mühendisi: 185

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - Resim: 6

Büro Personeli: 60

Su Ürünleri Mühendisi: 49

Harita(alan) Mühendisi: 45

Gemi Adamı: 23

Avukat: 13

Laborant: 9

Biyolog: 7

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6

Kimyager: 5

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - Resim: 7

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR NELER?

Adayların başvurularını ne zaman ve hangi tarihler arasında iletecekleri şimdilik belirsizliğini koruyor. Kurumun 2026 yılı alımlarına yönelik özel ve genel şartları resmi ilanla birlikte kesinleşecek. Ancak önceki dönemlerde gerçekleştirilen personel alımlarında uygulanan standart kriterler, yeni süreç için temel teşkil ediyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - Resim: 8

Geçmiş ilanlar baz alındığında adayların sağlaması beklenen başlıca başvuru şartları şunlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da vücut ve akıl hastalığı engeli bulunmamak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - Resim: 9

Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - Resim: 10

Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları - Resim: 11

İlanda istenilen sertifika ve belgelere (sağlık belgeleri hariç) ilan tarihinden önce sahip olunması gerekmektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak.

2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

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tarım ve orman bakanlığı personel alımı