Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR NELER?

Adayların başvurularını ne zaman ve hangi tarihler arasında iletecekleri şimdilik belirsizliğini koruyor. Kurumun 2026 yılı alımlarına yönelik özel ve genel şartları resmi ilanla birlikte kesinleşecek. Ancak önceki dönemlerde gerçekleştirilen personel alımlarında uygulanan standart kriterler, yeni süreç için temel teşkil ediyor.