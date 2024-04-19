Tarımsal girdi enflasyonu arttı!

Tarımsal girdi fiyat endeksi şubatta arttı. Endeks, şubatta aylık bazda yüzde 3,59, yıllık bazda yüzde 49,92 artış gösterdi. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 164 ile veteriner harcamaları oldu.

Tarımsal girdi enflasyonu arttı!
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,59, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,92 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 36,71 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,63, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,34 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 46,51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 75,27 yükseliş görüldü.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 21,33 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 24,25 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 164,78 ile veteriner harcamaları ve yüzde 90,16 ile diğer mal ve malzemeler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Aylık düşüş gösteren alt grup yüzde 0,41 ile veteriner harcamaları oldu. En az artış gösteren alt grup yüzde 1,71 ile makine bakım masrafları olurken, aylık artışın yüksek olduğu alt grup yüzde 5,85 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklamaDışişleri Bakanlığından İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklamaGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi # tuik # ekonomi
Çok Okunanlar
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Dilan ve Engin Polat tahliye mi olacak? Fenomen davasında son durum ne?
Dilan ve Engin Polat tahliye mi olacak? Fenomen davasında son durum ne?
İzmir açıklarında deprem oldu!
İzmir açıklarında deprem oldu!
İsrail ordusundan İran saldırısıyla ilgili açıklama
İsrail ordusundan İran saldırısıyla ilgili açıklama
Öne Çıkanlar İran'dan ilk açıklama: "Püskürttük" | Prof. Dr. Fahri Erenel İran'dan ilk açıklama: "Püskürttük" | Prof. Dr. Fahri Erenel Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz için "teyakkuzdayız" dedi! Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz için "teyakkuzdayız" dedi!