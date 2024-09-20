Tarımsal girdi enflasyonu yine yükseldi

Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 3,42, yıllık yüzde 41,60 yükseldi. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 81,82 artış ile veteriner harcamaları oldu.

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Tarımsal girdi enflasyonu yine yükseldi
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Tarımsal girdi enflasyonunda yükseliş temmuz ayında da sürdü. Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 41,60 artarken, aylık yüzde 3,42 yükseldi. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı.

Endekste bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 20,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,76 artış kaydedildi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 81,82 artış ile veteriner harcamaları olurken ardından yüzde 76,22 yükselişle diğer mal ve hizmetlerde gerçekleşti.

Tohum ve dikim materyalinde yıllık artış yüzde 59,53 olurken, malzemelerdeki yükseliş yüzde 54,13 olarak kayıtlara geçti.

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 12,37 artış ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 4,85 ile diğer mal ve hizmetler gelirken, makine bakım masraflarındaki aylık artış yüzde 3,47 oldu. Gübre ve toprak geliştiriciler aylık bazda yüzde 3,11 artarken, bina bakım masrafları yüzde 3,11 arttı.

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