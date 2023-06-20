Tarımsal girdi enflasyonu yükseldi! Nisanda yıllık yüzde 40,20 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda, geçen aya göre yüzde 0,63 yükselerek, artmaya devam etti.

2023 Nisan’a ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE’de 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,63, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,43 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,40 artış kaydedildi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 36,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 71,35 artış yaşandı.