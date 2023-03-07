Tarımsal üretime bir destek de Ziraat Katılım'dan

"Tarım Bankacılığı" konsepti ile çiftçilere ve tarım alanında faaliyet gösteren firmalara özel kampanyalar ve kredi imkanları sunan Türk bankacılık sektörü, çiftçinin ve üreticinin ihtiyaçlarını karşılamak için elini taşın altına koyuyor.

Bu amaçla hareket eden bankalara Ziraat Katılım Bankası da eklenirken, sektöre aktarılan kaynağın daha geniş kitlelere ulaşması sayesinde tarıma ilginin de artması öngörülüyor.

Ziraat Katılım Bankası, Türkiye'de tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacını karşılayan ilk katılım bankası özelliğini taşıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen yılın sonu itibarıyla bankacılık sektörünün tarım alanında faaliyet gösteren şirketlere toplamda sağladığı kredi desteği 334 milyar 278,2 milyon liraya ulaştı.

Söz konusu rakam 2021 sonunda 166 milyar 680,4 milyon lira düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir yıllık süreçte tarımsal üretime verilen kredi desteğinin iki katına çıktığına işaret etti.

"HER TÜRLÜ TARIMSAL GİRDİNİN FİNANSMANI İÇİN ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Katılım olarak "paylaştıkça daha fazlası" ilkesiyle tarım finansmanında Cumhurbaşkanı kararı ile yer aldıklarını söyledi.

Ziraat Katılım adına uygun bir biçimde tüm şubelerinde kullandırmaya başlayacakları finansmanlar ile tarımda var olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

- Ülkemizde ilk kez bir kamu katılım bankası olarak devlet destekli finansmanlarımızı halkımızın hizmetine sunmaktayız. Tarım ekosistemi içerisinde yer alan büyükbaş-küçükbaş hayvan besiciliği, arıcılık, kanatlı sektörü, yem bitkisi üretimi, fidan üretimi, süs bitkisi üretimi, stratejik bitkisel üretim, traktör, biçerdöver, tarım makineleri parkı, modern basınçlı sulama sistemi, arazi alımı, lisanslı depoculuk, soğuk hava deposu, su ürünleri sektörü, tarımsal ürünlerin işlenmesi, geleneksel hayvansal üretim, sığır yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, özel ormancılık ve tarımsal güneş enerjisi yatırımı gibi alanlarda devlet destekli olarak finansman paketlerimizi vatandaşlarımıza sunmaya başladık.

Özdemir, her türlü tarımsal girdinin finansmanı için diğer katılım bankacılığı yöntemlerini kullanarak da çiftçilere destek vereceklerini belirterek, "Katma değerli üretimi desteklemek ve tarım ekosisteminde sürdürülebilirliğe katkı sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Tarım sektörünün tüm paydaşları ile şubeleri vasıtasıyla güçlü iletişim kuracaklarını ifade eden Özdemir, şubelerdeki çalışanların sahada üreticilerin yanında olacağını, en uygun koşullarda finansal destek vermek için çalışacaklarını söyledi.