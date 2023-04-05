TARKİM halka arz edilecek
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. TARKİM halka arzında 5,000,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı.
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini duyurdu. Toplamda 5,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 23,81'i halka açık olacak. Tarkim Halka arzı ''Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.
TARKİM HALKA ARZ DETAYLARI
TARKİM Bitki Koruma halka arz edeceğini duyurduktan sonra yatırımcılar halka arz ile ilgili detayları merak ediyor. İşte Tarkim Halka arz detayları...
HALKA ARZ ŞEKLİ
Sermaye Artırımı : 5.000.000 Lot
• TARKİM halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• TARKİM halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılabilir.
• TARKİM Halka arzında payların yüzde 23.81 halka açık olacaktır.
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.
Fiyat İstikrarı
- Planlanmamaktadır.