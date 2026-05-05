Tarladan sofraya fiyat uçurumu! Domatesin kilosu 400 liraya dayandı!

MARKET RAFLARINDA 400 LİRA

Hal çıkış fiyatları ile tüketiciye ulaşan rakamlar arasındaki makas büyüyor. Halde salkım domatesin fiyatı 119 ile 180 lira arasında seyrederken, markette 250 ile 350 lira seviyelerinden satılıyor. Kokteyl domatesin fiyatı 300 lirayı aşıyor, pembe domates ise 400 liraya kadar ulaşıyor. Benzer oranlardaki fiyat artışları cherry ve köy domateslerinde de görülüyor.