Tarladan sofraya fiyat uçurumu! Domatesin kilosu 400 liraya dayandı!
Türkiye genelinde azalan arz ve artan üretim maliyetleri sebebiyle domates fiyatları fırladı. Halden 120 ile 180 lira arasında çıkan ürünler, nakliye ve diğer giderlerin eklenmesiyle market reyonlarında 400 liraya kadar alıcı buluyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sebze piyasasında yaşanan dalgalanma en sert etkisini domates üzerinde gösterdi.
Nisan ayı verileri, üretimdeki gerilemeyi ve piyasadaki daralmayı rakamlarla ortaya koyuyor. Domates miktar endeksi yıllık bazda yüzde 51,65 oranında düşerken, fiyat endeksi yüzde 265,79 oranında yükseldi.
Sebze grubunun genelinde ise miktar endeksi yüzde 36,87 geriledi, fiyat endeksi yüzde 148,76 artış gösterdi.
MARKET RAFLARINDA 400 LİRA
Hal çıkış fiyatları ile tüketiciye ulaşan rakamlar arasındaki makas büyüyor. Halde salkım domatesin fiyatı 119 ile 180 lira arasında seyrederken, markette 250 ile 350 lira seviyelerinden satılıyor. Kokteyl domatesin fiyatı 300 lirayı aşıyor, pembe domates ise 400 liraya kadar ulaşıyor. Benzer oranlardaki fiyat artışları cherry ve köy domateslerinde de görülüyor.
MEVSİM ŞARTLARI HASADI VURDU
TGRT ekranlarında piyasadaki durumu değerlendiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Cengiz Balık, nisan ve mayıs aylarının mevsim normallerine göre daha serin ve yağışlı geçmesinin üretimi doğrudan etkilediğini belirtti.
Örtü altı ve "baharlık bitim" olarak adlandırılan arazilerde olgunlaşma sürecinin geciktiğini ifade eden Balık, Türkiye'nin mevcut ihtiyacının ağırlıklı olarak Antalya ve Muğla hattındaki yaklaşık 100 bin dönümlük alandan sağlandığını aktardı. Bahar aylarının gelmesiyle artan tüketim talebi, arzın yetersiz kaldığı piyasadaki dengeyi bozdu.
İSTANBUL'A GELENE KADAR 20 LİRA EKLENİYOR
Üretimdeki düşüşün fiyat tablosunu şekillendirdiğini açıklayan Balık, yemeklik yuvarlak domatesin üretici fiyatının 60 ile 100 lira arasında değiştiğini; salkım, çeri ve pembe domateste bu rakamın daha da yüksek olduğunu söyledi.
Üretici fiyatının üzerine işçilik, ambalaj, nakliye, rüsum ve stopaj gibi kalemlerin eklendiğini aktaran Balık, ürünün İstanbul'a ulaşana kadar yaklaşık 20 lira maliyet bindiğini ve mevcut market fiyatlarının bu hesaplamayla örtüştüğünü dile getirdi.
YÜKSEK FİYATLAR MAYIS SONUNA KADAR SÜRECEK
Fiyatlardaki yüksek seyrin kısa vadede devam edeceğini belirten Balık, bu tablonun mayıs sonuna kadar sürebileceğini ifade etti. Kurban Bayramı öncesinde havaların ısınmasıyla birlikte diğer bölgelerdeki üretimin başlayacağını ancak bu sürecin zaman alacağını söyledi.
Tarla üretiminin bu yıl geciktiği için haziran sonu veya temmuz başını bulabileceği, örtü altı üretimin ise Mersin ve Antalya arasındaki bölgelerde kademeli olarak devreye gireceği öngörülüyor.
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE TABLO OLUMLU
Domateste yaşanan üretim sıkıntısının aksine, sert çekirdekli meyveler için beklentiler pozitif yönde seyrediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan don olaylarından olumsuz etkilenen meyveler için, bu sezon hava şartlarının şu ana kadar elverişli gittiği ve üretim açısından olumlu bir tablo oluştuğu belirtiliyor.