TARSİM Çiftçi Dostu mu Değil mi?

TARSİM, donmaların sık yaşandığı bölgelere Sürprim yani "Derecelendirme" uygulaması kapsamında yüksek pirim talep ediyor. Bu da girdi maliyetleri altında ezilenin çiftinin boyunu aşıyor.



Malatya Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, sürekli don olan bölgelerde çalışma yapılmasını önerdi.



Üretici, TARSİM eksperlerinin raporlarına itiraz edildiğinde başka bir eksperin yerine içerisinde çiftçinin de olacağı heyetin görevlendirilmesini istiyor.



Çiftçi her noktadan köşeye sıkıştı. Girdi maliyetleri yüksek. Banka ve kredi borçları aldı başını gidiyor.



