Tasarruf tedbirleri yerel medyayı vurdu

Ekonomi yönetiminin uyguladığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yerel basını vurdu. Ulusal Kanal'da konuşan Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Geçgel, yerel medyanın şu an can çekiştiğini belirtti. Geçgel, "Bu genelge yerel basının idam fermanı anlamına geliyor" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Tasarruf tedbirleri yerel medyayı vurdu
Yayınlanma:

Ulusal Kanal'da konuşan Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Geçgel, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin yerel basını vurduğuna dikkat çekti.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi , yerel basının gelirlerine set çekti. Bu da yerel basının ayakta kalmasını zorlaştırıyor.

Geçgel, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile birlikte yerel basının can çekiştiğini kaydetti.

Geçgel, Tasarruf Tedbirlerinden basının kapsam dışı bırakılması gerektiğini söyledi.

Şam'da PKK/YPG protestosuŞam'da PKK/YPG protestosuDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

yerel basın
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme
Açlık sınırı asgari ücreti aştı!
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
13 terörist etkisiz hale getirildi
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Turizm geliri 61 milyar doları aştı!
Yalova'da kullanım kısıtlaması getirildi
375 litre metamfetamin ele geçirildi!
110 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu
Çok Okunanlar
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Narin Güran cinayetinde önemli gelişme Narin Güran cinayetinde önemli gelişme
İstanbul'a kar yağışı başlıyor! AKOM tarih verdi İstanbul'a kar yağışı başlıyor! AKOM tarih verdi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı