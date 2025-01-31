Tasarruf tedbirleri yerel medyayı vurdu

Ulusal Kanal'da konuşan Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Geçgel, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin yerel basını vurduğuna dikkat çekti.



Ekonomi yönetiminin uyguladığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi , yerel basının gelirlerine set çekti. Bu da yerel basının ayakta kalmasını zorlaştırıyor.



Geçgel, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile birlikte yerel basının can çekiştiğini kaydetti.



Geçgel, Tasarruf Tedbirlerinden basının kapsam dışı bırakılması gerektiğini söyledi.

