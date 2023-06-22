Taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak?

Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan taşerona kadroda beklentiler her geçen gün artıyor. 90 bin taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalar ardı ardına gelmişti. İşte, bu kapsamda son gelişmeler...

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Konuyla ilgili bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 90 bin taşerona işçi kadrosunun kimleri kapsayacağıyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz" demişti. Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor.

KABİNEDE GÜNDEME GELECEK Mİ?

Gelecek günlerde gerçekleşecek Kabine Toplantısında taşerona kadro durumu gündeme gelebilir.

90 bin işçinin taşerona kadroya alınmasıyla ilgili bir tarih belirlenir belirlenmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

Paylaş