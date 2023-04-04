Taşerona kadro seçim sonrasına kaldı: İşçiler ise bu duruma tepkili

Alın terinin karşılığını isteyen taşeron işçiler kadro istiyor.



Kamuda taşeron olarak istihdam edilen taşeron işçiler yıllardır kadro talebini gündeme getiriyor. Ancak sorun hâlâ çözülemedi.



Geçici işçilerin kadroya alınması sonrası taşeron işçiler de Meclis kapanmadan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalarını bitirmesini istedi. Ancak Ulusal Kanal'ın sendikalardan aldığı bilgilere göre, Bakanlık henüz çalışmayı tamamlayamadı.



Bu nedenle taşeron işçilerin sorunu 6 Nisan'da kapanacak olan Meclis'in çalışma mesaisine giremedi. Taşeron işçilerle ilgili çalışma seçim sonrasına bırakıldı.



İşçiler ise bu duruma tepkili. Sosyal medyadan hükümeti eleştiren işçiler, kadro taleplerini bir kez daha haykırdı.