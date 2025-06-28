Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için taşıt kredileri yeniden gündemde. Bankaların güncel faiz oranlarına göre, 12 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisinde aylık taksit tutarı 40 bin TL’yi aşarken, toplam geri ödeme 500 bin TL’yi buluyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor - Resim: 1

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi, vatandaşları banka kredilerine yöneltti. Ancak bu alanda da manzara iç açıcı değil. Bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerinde faiz oranları tarihi zirvelerde seyrediyor.

1 12
Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor - Resim: 2

İşte Ekonomim'e göre, 12 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisi için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarı:

2 12
Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor - Resim: 3

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 48.306,35TL

Toplam Ödeme: 581.676TL

3 12
Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor - Resim: 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,10

Aylık Taksit: 45.973,99TL

Toplam Ödeme: 553.687TL

4 12
Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor - Resim: 5

AKBANK

Faiz Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 45.142,89TL

Toplam Ödeme: 544.014TL

5 12
Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor - Resim: 6

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 44.944,55TL

Toplam Ödeme: 541.334TL

6 12
Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor - Resim: 7

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %3,75

Aylık Taksit: 44.812,56TL

Toplam Ödeme: 539.750TL

7 12
Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor - Resim: 8

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,09

Aylık Taksit: 49.337,79TL

Toplam Ödeme: 594.053TL

8 12
Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor - Resim: 9

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %4,15

Aylık Taksit: 46.141,10TL

Toplam Ödeme: 555.693TL

9 12
Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor - Resim: 10

TEB

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 45.275,36TL

Toplam Ödeme: 545.304TL

10 12
Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor - Resim: 11

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %5,30

Aylık Taksit: 50.065,97TL

Toplam Ödeme: 602.791TL

11 12
Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor - Resim: 12

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 43.828,84TL

Toplam Ödeme: 528.246TL

12 12
taşıt kredisi