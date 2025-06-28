Taşıt kredilerinde faiz fırladı: 400 bin TL’lik kredi için aylık taksitler cep yakıyor
Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için taşıt kredileri yeniden gündemde. Bankaların güncel faiz oranlarına göre, 12 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisinde aylık taksit tutarı 40 bin TL’yi aşarken, toplam geri ödeme 500 bin TL’yi buluyor.
Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarının hızla yükselmesi, vatandaşları banka kredilerine yöneltti. Ancak bu alanda da manzara iç açıcı değil. Bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerinde faiz oranları tarihi zirvelerde seyrediyor.
İşte Ekonomim'e göre, 12 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisi için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarı:
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 48.306,35TL
Toplam Ödeme: 581.676TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %4,10
Aylık Taksit: 45.973,99TL
Toplam Ödeme: 553.687TL
AKBANK
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 45.142,89TL
Toplam Ödeme: 544.014TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 44.944,55TL
Toplam Ödeme: 541.334TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 44.812,56TL
Toplam Ödeme: 539.750TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 49.337,79TL
Toplam Ödeme: 594.053TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %4,15
Aylık Taksit: 46.141,10TL
Toplam Ödeme: 555.693TL
TEB
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 45.275,36TL
Toplam Ödeme: 545.304TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %5,30
Aylık Taksit: 50.065,97TL
Toplam Ödeme: 602.791TL
KUVEYTTÜRK
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 43.828,84TL
Toplam Ödeme: 528.246TL