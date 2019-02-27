OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, taşıt kredilerinde vadenin 48 aydan 60 aya yükselmesi, 'Bu tip hamleler pazarın öngörülen 400 binin üzerine taşınması için önemli hamlelerdir' dedi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vadenin 48 aydan 60 aya yükselmesine ilişkin "Bu tip hamleler pazarın öngörülen 400 binin üzerine taşınması için önemli hamlelerdir. Yani otomotiv pazarı ocak performansıyla değerlendirildiğinde yıl sonu ancak 400 bin oluyor ama bu gibi kritik hamlelerle pazarı 400 binin üzerine taşımayı hedefliyoruz." dedi.



Şahsuvaroğlu, fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vadenin 48 aydan 60 aya yükselmesinin otomotiv satışlarına olan etkilerine yönelik AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Bu konunun uzun zamandır OYDER'in de gündeminde olduğunu belirten Şahsuvaroğlu, "2013'teki bir düzenlemeyle 60 ay vade 48 aya düşmüştü. Şimdi bu yeni düzenlemeyle 48 ay olan vade tekrar 60 aya çıkıyor. Otomotiv sektörünü özellikle son birkaç aydır düşüş trendine girmesinin önünü bir miktar daha açması için sektör adına açıkçası önemli bir adım oldu. Bu adım için BDDK Başkanı ve ekibine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Şahsuvaroğlu, yeni düzenlemenin alım fırsatlarına destek olacağına işaret ederek, "Sektöre baktığınızda araç fiyatları artmıştı. Araç fiyatları 48 aya bölündüğünde güncel faize sığmıyordu. Dolayısıyla 60 ay opsiyonu perakende müşterinin alım fırsatını değerlendirmesine katkı sunacak. Sektörün bir miktar daha düşmesinin açıkçası önüne geçer diye düşünüyoruz." dedi.



'FAİZLERİN DÜŞMESİ SATIŞ ADETLERİNİN ARTMASI ADINA ÖNEMLİ'



VakıfBank'ın taşıt kredilerinde faizleri düşürmesinin de sektör adına çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:



"Faizler yüzde 3 seviyelerindeydi. Kamu bankalarının önderliğinde VakıfBank yüzde 1,55 faizle otomobilde perakende finansmanını ilk anons eden banka oldu. Dolayısıyla bunların hepsi sektörün yaşaması ve satış adetlerini artırması adına yapılmış önemli hamleler. Biz bu değerli hamleleri özel bankacılık sektöründen de bekliyoruz. Onlar henüz kamu bankalarının inmiş olduğu seviyelere gelmediler. Bir diğer önemli konu da kredi onay sürecinin hızlandırılması. Faizler düştü, taksitler arttı ama kredi onay iştahının da iyi olması lazım. Kredi onay mekanizmasının ciddi anlamda olumsuz bir gözle değil olumlu bir gözle müşteriyi incelemesini tavsiye ediyoruz, rica ediyoruz."



Şahsuvaroğlu, geçen yılın şubat ayında satışların 47 bin seviyesinde gerçekleştiğini ve bu yıl için rakamların henüz elde olmadığını ifade ederek, kredi vadesindeki artışın bugünlerde açıklanmasından dolayı bunun etkilerinin mart ayında görülmeye başlanacağını dile getirdi.



Geçen yıl otomotiv pazarının 640 binle kapandığını anımsatan Şahsuvaroğlu, "Bu tip hamleler pazarın öngörülen 400 binin üzerine taşınması için önemli hamlelerdir. Yani pazar ocak performansıyla değerlendirildiğinde yıl sonu ancak 400 bin oluyor ama bu gibi kritik hamlelerle pazarı 400 binin üzerine taşımayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.



'MARTTA PAZARIN HAREKETLENECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ'



Otomotivde kampanyaların devam edeceğini anlatan Şahsuvaroğu, şunları söyledi:



"Kampanyaların hız kesmemesi, devam etmesi için bizler elimizden geleni yapıyoruz. Sıfır faiz kampanyaları var, takas kampanyaları var, en önemlisi halihazırda devam eden yüzde 15 ÖTV desteği ve yüzde 17 ticari araçlarda KDV desteği var. Bunların 31 Mart'ta sona ereceğini hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla mart ayını kredi faizlerinin düşmesi ve taksitlerin artmasıyla birlikte pazarın hareketleneceği bir ay olarak öngörüyoruz. Tüketicilerin de mart ayındaki fırsatları kaçırmamasını buradan tavsiye ediyoruz."



Şahsuvaroğlu, otomotivde ÖTV ve KDV indiriminin devam etmesini arzu ettiklerini belirterek, "Fakat bunun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca uzatılması ve ya uzatılmamasıi bizim elimizde değil. Arzumuz pazarın dinamikleri gereği uzatılması yönünde. Bildiğimiz kadarıyla bunun aksi yönünde açıklama yok, 31 Mart'ta bunun biteceği yönünde beklenti fakat biz 31 Mart'tan sonra da devam etmesini sektörün 974 plazası olan derneği olarak arzu etmekteyiz." yorumunu yaptı.