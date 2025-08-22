Taşıt kredisi çekecekler aman dikkat! Banka banka ödeme listesi açıklandı
Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! 48 ay vadeli 200.000 TL taşıt kredisi çekenler için bankaların sunduğu faiz oranları, aylık taksitler ve toplam ödeme tutarları açıklandı. En uygun kredi hangi bankada? İşte detaylar...
Yükselen araç fiyatları karşısında taşıt kredileri, otomobil hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ilk tercihi haline geldi. Ancak 48 ay vadeli 200.000 TL kredi çekenler için her bankanın sunduğu faiz oranı ve geri ödeme tutarı büyük farklar gösteriyor.
İşte bankalar tek tek sıralandı, en düşük kâr payı oranından en yüksek aylık taksite kadar tüm seçenekler listelendi…
Akbank
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 9.278,95 TL
Toplam Ödeme: 446.539 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,98
Aylık Taksit: 9.238,26 TL
Toplam Ödeme: 444.586 TL
Garanti BBVA (Motosiklet Kredisi)
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 9.258,59 TL
Toplam Ödeme: 445.412 TL
Garanti BBVA (Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 9.258,59 TL
Toplam Ödeme: 445.412 TL
Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 9.483,49 TL
Toplam Ödeme: 456.357 TL
Vakıf Katılım (3 Ay Ertelemeli)
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 9.586,45 TL
Toplam Ödeme: 461.149 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 10.298,03 TL
Toplam Ödeme: 495.305 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,70
Aylık Taksit: 10.747,09 TL
Toplam Ödeme: 516.860 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.159,29 TL
Toplam Ödeme: 536.645 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.086,70 TL
Toplam Ödeme: 485.161 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 10.298,03 TL
Toplam Ödeme: 495.305 T
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 10.941,66 TL
Toplam Ödeme: 526.199 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,92
Aylık Taksit: 11.224,87 TL
Toplam Ödeme: 539.793 TL
QNB (Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: %4,72
Aylık Taksit: 13.018,72 TL
Toplam Ödeme: 625.898 TL
QNB (Motosiklet Kredisi)
Faiz Oranı: %4,72
Aylık Taksit: 13.018,72 TL
Toplam Ödeme: 625.898 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %4,75
Aylık Taksit: 13.087,55 TL
Toplam Ödeme: 629.202 TL