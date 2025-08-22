Taşıt kredisi çekecekler aman dikkat! Banka banka ödeme listesi açıklandı

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! 48 ay vadeli 200.000 TL taşıt kredisi çekenler için bankaların sunduğu faiz oranları, aylık taksitler ve toplam ödeme tutarları açıklandı. En uygun kredi hangi bankada? İşte detaylar...

Yükselen araç fiyatları karşısında taşıt kredileri, otomobil hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ilk tercihi haline geldi. Ancak 48 ay vadeli 200.000 TL kredi çekenler için her bankanın sunduğu faiz oranı ve geri ödeme tutarı büyük farklar gösteriyor.

İşte bankalar tek tek sıralandı, en düşük kâr payı oranından en yüksek aylık taksite kadar tüm seçenekler listelendi…

Akbank
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 9.278,95 TL
Toplam Ödeme: 446.539 TL

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,98
Aylık Taksit: 9.238,26 TL
Toplam Ödeme: 444.586 TL

Garanti BBVA (Motosiklet Kredisi)
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 9.258,59 TL
Toplam Ödeme: 445.412 TL

Garanti BBVA (Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 9.258,59 TL
Toplam Ödeme: 445.412 TL

Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 9.483,49 TL
Toplam Ödeme: 456.357 TL

Vakıf Katılım (3 Ay Ertelemeli)
Kâr Payı Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 9.586,45 TL
Toplam Ödeme: 461.149 TL

TEB
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 10.298,03 TL
Toplam Ödeme: 495.305 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %3,70
Aylık Taksit: 10.747,09 TL
Toplam Ödeme: 516.860 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.159,29 TL
Toplam Ödeme: 536.645 TL

VakıfBank
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.086,70 TL
Toplam Ödeme: 485.161 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 10.298,03 TL
Toplam Ödeme: 495.305 T

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 10.941,66 TL
Toplam Ödeme: 526.199 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %3,92
Aylık Taksit: 11.224,87 TL
Toplam Ödeme: 539.793 TL

QNB (Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: %4,72
Aylık Taksit: 13.018,72 TL
Toplam Ödeme: 625.898 TL

QNB (Motosiklet Kredisi)
Faiz Oranı: %4,72
Aylık Taksit: 13.018,72 TL
Toplam Ödeme: 625.898 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %4,75
Aylık Taksit: 13.087,55 TL
Toplam Ödeme: 629.202 TL

