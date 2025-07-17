Taşıt kredisi faizi düştü mü? Araç almak isteyenler için son fırsatlar

Bankalar taşıt kredisi faizlerini düşürmeye başladı. Aylık taksit hesapları, yeni oranlar ve 24 Temmuz'daki Merkez Bankası kararı öncesi beklentiler bu haberde...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Taşıt kredisi faizi düştü mü? Araç almak isteyenler için son fırsatlar - Resim: 1

KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜYOR, ARAÇ ALIMI HIZLANIYOR

Araç almak isteyenlerin en büyük engeli olan yüksek kredi faizleri düşmeye başladı. Bankalar, taşıt kredilerinde faiz indirimi uygulamaya geçti.

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Taşıt kredisi faizi düştü mü? Araç almak isteyenler için son fırsatlar - Resim: 2

MERKEZ BANKASI KARARI BEKLENİYOR

Piyasalar, 24 Temmuz’da Merkez Bankası’ndan 250-350 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Bu adım, taşıt kredilerini daha da ucuzlatabilir.

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Taşıt kredisi faizi düştü mü? Araç almak isteyenler için son fırsatlar - Resim: 3

400 BİN TL KREDİDE FAİZ YÜZDE 3.20’YE GERİLEDİ

Bankalarda 400 bin TL’lik, 36 ay vadeli taşıt kredisinde faiz oranı %3.45’ten %3.20’ye düştü. Bu %20-25 arası bir indirim anlamına geliyor.

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Taşıt kredisi faizi düştü mü? Araç almak isteyenler için son fırsatlar - Resim: 4

KREDİ LİMİTİ DÜŞTÜKÇE ORAN DA DÜŞÜYOR

200 bin TL gibi daha düşük kredilerde faiz oranı %3.05’e kadar inebiliyor. Ancak bu tutar, birçok araç için yetersiz kalabiliyor.

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Taşıt kredisi faizi düştü mü? Araç almak isteyenler için son fırsatlar - Resim: 5

SEKTÖR BEKLENTİLİ: İMAS FAİZ DÜZENLEMESİNİ DESTEKLİYOR

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, faiz indiriminin sektörü canlandıracağını ve krediye erişimin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

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Taşıt kredisi faizi düştü mü? Araç almak isteyenler için son fırsatlar - Resim: 6

TAKSİT HESABI: 400 BİN TL KREDİDE AYLIK ÖDEME 21.650 TL

%3.20 faiz oranı ve 36 ay vade ile 400 bin TL’lik taşıt kredisi çeken biri, her ay yaklaşık 21.650 TL taksit ödüyor.

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Taşıt kredisi faizi düştü mü? Araç almak isteyenler için son fırsatlar - Resim: 7

FAİZLER DAHA DA DÜŞER Mİ?

Yıl sonuna kadar faiz oranlarının %3’ün altına inmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın adımları belirleyici olacak.

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