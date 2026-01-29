Taşıt kredisinde büyük fark! Hangi banka ne kadar istiyor? İşte 250 bin TL kredinin geri ödemesi...

Araç fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, nakit ihtiyacını krediyle çözmek isteyenler için maliyetler yeniden hesaplandı. 250 bin TL’lik taşıt kredisi için 12 ay vadede bankaların sunduğu teklifler arasındaki makas açıldı. İşte 250 bin TL kredinin geri ödemesi...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Sıfır veya ikinci el araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bankaların kredi muslukları ve faiz oranları en belirleyici faktör olmaya devam ediyor. Özellikle kısa vadeli borçlanarak aracını yenilemek isteyenler için 12 ay vadeli krediler popülerliğini koruyor.

250.000 TL tutarındaki bir taşıt kredisi için yapılan hesaplamalar, piyasadaki rekabetin boyutunu gözler önüne serdi. Bazı finans kurumları yüzde 3’ün altında oranlarla tüketiciye kapılarını açarken, bazı bankalarda bu oran yüzde 6’yı buluyor.

İşte 250 bin TL kredinin geri ödemesi...

Akbank
Faiz oranı: %3,29
Aylık taksit: 27.067,93 TL
Toplam ödeme: 326.252 TL

Garanti BBVA
Faiz oranı: %2,99
Aylık taksit: 26.463,68 TL
Toplam ödeme: 318.814 TL

Albaraka Türk
Kâr payı oranı: %3,00
Aylık taksit: 26.483,71 TL
Toplam ödeme: 317.817 TL

Vakıf Katılım
Kâr payı oranı: %2,94
Aylık taksit: 26.363,65 TL
Toplam ödeme: 317.613 TL

Kuveyt Türk
Kâr payı oranı: %3,07
Aylık taksit: 26.624,13 TL
Toplam ödeme: 320.927 TL

TEB
Faiz oranı: %3,19
Aylık taksit: 26.865,74 TL
Toplam ödeme: 323.638 TL

Ziraat Katılım
Kâr payı oranı: %3,29
Aylık taksit: 27.067,93 TL
Toplam ödeme: 326.065 TL

Türkiye Finans
Kâr payı oranı: %3,34
Aylık taksit: 27.169,31 TL
Toplam ödeme: 327.281 TL

İş Bankası
Faiz oranı: %3,35
Aylık taksit: 27.189,61 TL
Toplam ödeme: 327.525 TL

Alternatif Bank
Faiz oranı: %3,29
Aylık taksit: 27.067,93 TL
Toplam ödeme: 326.065 TL

VakıfBank
Faiz oranı: %3,49
Aylık taksit: 27.474,61 TL
Toplam ödeme: 330.945 TL

Şekerbank
Faiz oranı: %3,55
Aylık taksit: 27.597,21 TL
Toplam ödeme: 332.416 TL

Ziraat Bankası
Faiz oranı: %4,79
Aylık taksit: 30.191,47 TL
Toplam ödeme: 363.547 TL

Anadolubank
Faiz oranı: %4,82
Aylık taksit: 30.255,64 TL
Toplam ödeme: 364.317 TL

Halkbank
Faiz oranı: %4,89
Aylık taksit: 30.405,63 TL
Toplam ödeme: 366.117 TL

ICBC Bank Turkey
Faiz oranı: %6,00
Aylık taksit: 32.830,81 TL
Toplam ödeme: 395.219 TL

