Taşıt satışlarındaki taksit sayısında değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, belirli fiyatlarda satışa sunulan taşıt satışlarında uygulanacak taksit sayılarında düzenlemeye gitti. Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Taşıt satışlarındaki taksit sayısında değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yayınlanma:

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle taşıt satışlarındaki taksit süreleri yeniden belirlendi.

Taşıt satışlarındaki taksit sayısında değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı - Resim : 1

Buna göre, taksitlendirme süresi, nihai fatura değeri 400 bin lira ve altında olan taşıt satışlarında 48 ayı, 400 bin liranın üzerinde olup 800 bin lirayı aşmayanlarda 36 ayı, 800 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 200 bin lirayı geçmeyenlerde 24 ayı ve 1 milyon 200 bin lira ila 2 milyon lira arasındakilerde 12 ayı geçemeyecek.

Nihai fatura değeri 2 milyon liranın üzerindeki taşıt satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.​​​​

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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