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Taşköprü'de sarımsağın rekoltesi düştü

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsağın rekoltesi düştü. Üreticiler geçen yıl fiyatından memnun oldukları sarımsağın bu yıl da yüzlerini güldürmesini istiyor.

Taşköprü'de sarımsağın rekoltesi düştü

Taşköprü sarımsağında düşük rekolte, yüksek fiyat beklentisi var.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden biri Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi.

Üreticiler, bu yıl yaklaşık 25 bin ton rekolte olacağını, fiyatların ise 15 lira civarında seyredeceği öngörüyor.

Taşköprülü çiftçi geçen yıl fiyatından memnun oldukları sarımsağın bu yıl da yüzlerini güldürmesini bekliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kastamonu
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