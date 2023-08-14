Taten halka arz sonuçları açıklandı

Tatlıpınar Enerji'nin halka arz tarihleri yatırımcıya duyurulmuştu. Halka arz etkinliği, 10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu iki gün süresince, yatırımcılar talep toplama işlemlerini gerçekleştirme fırsatına sahip olacaklar. TATEN halka arzı talep toplamasının ardından arz sonuçlarını duyurdu.

TATLIPINAR ENERJİ (TATEN) HİSSE FİYATI VE DAĞILIM

TATEN'in halka arz fiyatı 22,50 TL olarak açıklandı. Her bir hisse senedi bu fiyat dahilinde yatırımcılara açılacak.

• Halka arzda pay dağılımı şu şekilde planlanmıştır:

• Yurt içi bireysel yatırımcılara %70

• Yurt içi kurumsal yatırımcılara %14,5

• Yurt dışı kurumsal yatırımcılara %14,5

• Şirket çalışanlarına %1

TATEN HALKA ARZ SONUÇLARI

2.203.047'si yurt içi bireysel yatırımcı olmak üzere toplamda 2.233.460 kişi kurumun talebi karşılandı.

Hesap başı en fazla 22-23LOT (495-517TL) pay dağıtımı oldu.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcıdan planlanan tahsisatın 3.3 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıdan da 9.5 katı oranında talep geldi.

Bu makale ilk olarak halkaarz.net üzerinde yayımlanmıştır.