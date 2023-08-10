Tatlıpınar Enerji (TATEN) halka arzı kaç lot verir?

Tatlıpınar Enerji'nin halka arzı, yatırımcılar tarafından merakla beklenen gelişmelerden biriydi. Bu hafta içerisinde, halka arz sürecinin başlayıp başlamadığı ve hisse fiyatının belirlenip belirlenmediği büyük bir ilgiyle izleniyor. Tatlıpınar Enerji halka arzının detaylarına dair tüm bilgiler ise haberimizde mevcut.

TATLIPINAR ENERJİ (TATEN) HALKA ARZ TARİHLERİ

Tatlıpınar Enerji'nin halka arz tarihleri artık kesinleşti. Halka arz etkinliği, 10-11 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu iki gün süresince, yatırımcılar talep toplama işlemlerini gerçekleştirme fırsatına sahip olacaklar.

TATLIPINAR ENERJİ (TATEN) HİSSE FİYATI VE DAĞILIM

TATEN'in halka arz fiyatı 22,50 TL olarak açıklandı. Her bir hisse senedi bu fiyat dahilinde yatırımcılara açılacak.

• Halka arzda pay dağılımı şu şekilde planlanmıştır:

• Yurt içi bireysel yatırımcılara %70

• Yurt içi kurumsal yatırımcılara %14,5

• Yurt dışı kurumsal yatırımcılara %14,5

• Şirket çalışanlarına %1

Tatlıpınar Enerji (TATEN) Halka Arz Detayları

Şirketin halka açıklık oranı %25,03 olacak.

Halka arzı "Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş." ve "İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş." iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Birçok bankadan katılmak mümkün.

Şirket, halka arz sonrasında mevcut sermayesini 35.100.000 TL artırarak toplam sermayesini 280.500.000 TL'ye yükseltecek.

TATLIPINAR ENERJİ (TATEN) HALKA ARZ MİKTARI VE DAĞILIMI

Halka arz sürecinde toplam 22,750,000 lot hisse dağıtılacak. Dağıtım aşağıdaki gibi olacak:

Sermaye Artırımı: 35.100.000 lot

• Ortak Satışı: 21.060.000 lot

• Ortak Satışı: 7.020.000 lot

• Ortak Satışı: 7.020.000 lot

Üstelik, payların dağıtımı miktarına bağlı olarak olası senet dağılımı da planlanmıştır:

• 500 Bin katılım ~ 99 Lot (2228 TL).

• 1 Milyon katılım ~ 50 Lot (1105 TL).

• 1.2 Milyon katılım ~ 41 Lot (922 TL).

• 1.4 Milyon katılım ~ 35 Lot (787 TL).

• 1.6 Milyon katılım ~ 30 Lot (675 TL).

• 1.8 Milyon katılım ~ 27 Lot (607 TL).

• 2 Milyon katılım ~ 25 Lot (562 TL).

SONUÇLARIN İLANI VE İŞLEM BAŞLANGICI

Tatlıpınar Enerji'nin halka arz sonuçları, talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından en geç 2 iş günü içerisinde duyurulacak. Tatlıpınar Enerji'nin hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen tarihlerin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak.

Kaynak: https://www.halkaarz.net/tatlipinar-enerji-taten-halka-arz-hangi-bankalarda-kac-lot-verir