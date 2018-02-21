TAV Havalimanları'nın cirosu geçen yıl 2016'ya göre yüzde 3 artarak 1 milyar 143 milyon avroya ulaştı.

TAV Havalimanları'nın cirosu geçen yıl 2016'ya göre yüzde 3 artarak 1 milyar 143 milyon avroya ulaştı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nın 2017'de hizmet verdiği yolcu sayısı, önceki yıla göre yüzde 10 artarak 115 milyon oldu. Şirket aynı dönemde cirosunu yüzde 3 artırarak 1 milyar 143 milyon avroya yükseltti.



Söz konusu dönemde şirket SGK, vergi ve kira olarak devlete toplam 2 milyar TL ödeme gerçekleştirdi.



2017’de hızlı bir toparlanma ve büyüme ivmesi yakaladık

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, 2017'de cirolarının yüzde 3 artarak 1 milyar 143 milyon avroya ulaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Maliyet kontrolü ve olumlu koşullar sayesinde FAVÖK yüzde 13 artışla 519 milyon avroya ulaştı. Seneyi İstanbul şehir çıkışlı dış hat yolcusunda yüzde 9 büyüme ve İstanbul toplam dış hat yolcusunda yüzde 7 büyüme ile kapadık. Net karımız yüzde 37 artışla 175 milyon avroya ulaştı. Yolcu artışının beklentilerimizin üstünde gerçekleşmesi nedeniyle, kamuya açıkladığımız beklentilerimizi sene ortasında revize ettik. Yıl sonuna geldiğimizde de bütün beklentilerimize ulaştık ya da beklentilerimizden daha iyi bir performans gösterdik. Hem ülkemiz, hem havacılık sektörü hem de şirketimiz için zor geçen bir 2016 yılının ardından 2017’de hızlı bir toparlanma ve büyüme ivmesi yakaladık."



2018 kar beklentisi çift haneli artış

Şener, 2018'de de yolcu büyümesi açısından kuvvetli bir yıl öngördüklerini aktararak, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın tüm sene açık kalacağını varsayarak toplam yolcu sayılarında yüzde 10-12, Atatürk Havalimanı dış hat yolcu sayısında yüzde 6-8 ve İstanbul şehir çıkışlı dış hat yolcu sayısında yüzde 9-11 arasında artış beklediklerini bildirdi.

Kur varsayımları dahilinde yüzde 2-4 arası ciro büyümesi, yüzde 5-7 arası FAVÖK büyümesi, çift haneli net kar artışı ve 80 milyon avro tutarında yatırım harcaması beklentilerinin olduğunu aktaran Şener, "Tüm hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza Türkiye'nin küresel markalarından birini yaratmak konusundaki emekleri için teşekkür ederim. Türkiye'de geliştirdiğimiz dünya standartlarındaki bilgi birikimiyle tüm dünyada gururla hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.